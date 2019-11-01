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Под Одессой неадекват растоптал украинский флаг под звуки шансона (видео)

STYLERПроисшествия    01.11.2019 - 22:12
Под Одессой неадекват растоптал украинский флаг под звуки шансона (видео)
Парень сорвал и растоптал флаг под Одессой (коллаж: РБК-Украина)

Парню, растоптавшему флаг в Одесской области, грозит серьезный тюремный срок

В Одесской области молодой парень надругался над украинским флагом. Парень сорвал флаг и вытер об него ноги, теперь ему грозит серьезное тюремное наказание. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел в селе Ильинка Беляевского района Одесской области. В сети появилось видео, на котором 24-летний мужчина залез на столб, сорвал и растоптал сине-желтый стяг.

При этом все происходило под громкие звуки российского шансона. Приятели снимали надругательство над флагом на камеру, подбадривая товарища выкриками "Террорист!" и "Сепар!"

Кроме звезды соцсетей, он стал также и "звездой" местного отделения полиции - правоохранители которые быстро задержали неадеквата. В общении с полицией пыл "террориста" поутих. Он быстро сознался в содеянном и объяснил, что был пьяным, и не понимал, что делает.

За поступок молодому "сепару" грозит до трех лет лишения свободы.

Парень сорвал и растоптал флаг под Одессой (видео: YouTube/ТСН)

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