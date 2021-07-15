В Одесі чоловіки зі зброєю увірвалися на земельний аукціон. Їх забрала поліція

В Одесі група молодих людей з газовими балончиками і ножем увірвалася на земельний аукціон. На даний момент всі вони доставлені в поліцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області .

Повідомляється, що інцидент стався в бізнес-центрі на вулиці Чорноморського козацтва. До поліції надійшло повідомлення про те, що група молодиків заблокувала конференц-зал, де мав проводитися аукціон з продажу ділянки в Білгород-Дністровському районі.

"На місце події прибула слідчо-оперативна група. Зараз всі учасники інциденту дають пояснення з цього приводу в територіальному відділенні поліції", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальну справу за статтею"хуліганство". Особи всіх сімнадцяти учасників події встановлені, у трьох з них вилучили балончики з речовиною сльозогінної дії і ніж.

Також встановлюється особа людини, яка під час конфліктної ситуації повідомила про замінування бізнес-центру.