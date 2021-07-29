Під Одесою чоловік з ножем влаштував дебош в сільській раді: його обеззброїв відвідувач (відео)
У селі Фонтанка Лиманського району Одеської області у робочий день в місцеву сільраду увірвався озброєний чоловік.
Про це повідомляє Одеса INFO.
Як розповіли очевидці, в сільраду прийшов розлючений чоловік, який дістав ніж і став вимагати, щоб його провели до голови Фонтанської ОТГ Наталі Крупиці.
Потім один із відвідувачів спробував відвідувачів спробував відволікти агресивного чоловіка розмовами. А інший в той момент вихопив ножа з рук хулігана. Його повалили на підлогу і утримували так до приїзду поліцейських.
У коментарях користувачі пишуть, що зазначають, героями виявилися представники чеченської діаспори
- Дякуємо, Закаріеву Шамілю за те, що так чітко відняв ніж, І Закаріеву Адлану, що відволікав хулігана! Ви справжні Чеченці і подаєте хороший приклад!;
- Якось всі спокійно реагують на чоловіка з ножем;
- Який жах;
- Схоже на постанову;
- Хуліган схожий на наркомана.
Раніше ми повідомляли, що в Одесі чоловіки зі зброєю увірвалися на земельний аукціон.
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