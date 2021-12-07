Під Одесою мати здала "копам" сина-дезертира

У селі Новоградківка Одеської області жінка зателефонувала в поліцію і повідомила, що її син втік з армії і зараз знаходиться вдома.

Про це повідомляє Telegram-канал " Ху**ая Одесса ".

"В Одеській області мати здала свого сина поліції, коли той втік зі служби додому", - йдеться в повідомленні.

У каналу також з'явилася заявка в поліцію, яка була зареєстрована в понеділок, 6 грудня, о 14:46.

Заявка матері дерезртира (Telegram-канал "Ху**ая Одеса")

Хлопець 1998 року народження і служить у Львівській частині. Він зв'язист.