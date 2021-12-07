Под Одессой мать сдала "копам" сына-дезертира

В селе Новоградковка Одесской области женщина позвонила в полицию и сообщила, что ее сын сбежал из армии и сейчас находится дома.

Об этом сообщает Telegram-канал " Ху**ая Одесса ".

"В Одесской области мать сдала своего сына полиции, когда тот сбежал со службы домой", - говорится в сообщении.

У канала также появилась заявка в полицию, которая была зарегистрирована в понедельник, 6 декабря, в 14:46.

Заявка матери дерезртира (Telegram-канал "Ху**ая Одесса")

Парень 1998 года рождения и служит во Львовской части. Он связист.