Під Одесою фермер виростив дивовижний фрукт (фото)

В Одеській області в селі Шевченкове фермер вирощує дивовижний фрукт – нектакотум. У народі його називають шарафуга, однак цей плід дуже рідко вирощується в Україні. Фотографія дивного плоду опублікована в Telegram канал "Одеса як вона є".

Український фермер Дмитро Євдокимов вирішив посадити саджанець дивного дерева, яке являє собою гібрид персика, абрикоси та сливи. У соціальній мережі фермер вирішив похвалитися незвичайними плодами цієї рослини.

Шарафуга (фото: Дмитро Євдокимов)

Цей фрукт був виведений американським селекціонером Флойдом Зайгером. Називається він нектакотум, а в народі - шарафуга. Відомо, що шарафуга - найбільш незвичайний з усіх гібридів і останнім часом користується все більшою популярністю. Сорт дерева відрізняється морозостійкістю, раннім плодоношенням і незвичайним смаком плодів.

Зовні дерево схоже на звичайну сливу - з таким же листям та шипами. Форму і розмір плоди успадкували від абрикоса, а кісточка має своєрідний малюнок від персика, хоча легко відділяється від м'якоті.

Смак плодів залежить від зрілості. Недостиглі примірники нагадують сливовий смак, а зрілі - абрикосовий, м'якоть солодка або кислувата, соковита і приємна.

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