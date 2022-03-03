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Одеський зоопарк приймає домашніх тварин, власники яких змушені їхати з дому через вторгнення РФ

Автор: Світлана Мащенко

В Одеському зоопарку безоплатно приймають на перетримку тварин, власники яких змушені покинути домівку через вторгнення РФ на територію України. В зоопарку просять не кидати тваринок на призволяще, а також зазначають, що, на жаль, котів і собак вони приймати не мають змоги.

Про це повідомили в пресслужбі зоопарку.

Наразі Одеський зоопарк може приймати до себе певну кількість домашних тварин, а саме:

  • плазуни,
  • папуги та інші декоративні птахи,
  • хижі птахи та сови,
  • кролики, хом'яки, щури, морські свинки,
  • тхорі, куниці, єноти,
  • можливо, інші тварини за попередньою домовленістю.

"Коли ви приносите до зоопарку свого вихованця, дуже бажано, щоб з ним була його клітка та невеликий запас кормів. Ніяких грошей нести не треба", - зазначили в зоопарку.

Перед тим, як принести тварину, обов’язково треба попередньо зателефонувати за номером +380681404539 (Ігор Біляков, директор зоопарку).

"Звертаємо Вашу увагу, що наразі кордони пропускають тварин без документів. Ми приймаємо тих тварин, які реально опинилися в стані біди. На превеликий жаль, Одеський зоопарк не має ніякої змоги приймати на утримання домашніх котів та собак", - додали у прес-службі.

Раніше ми писали, що під Києвом кілька відчайдухів опікуються тваринами в зоопарку в оточенні ворога.

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