Скелет Левіафана: в мережі показали символ "русского мира" біля Донецька (фото)

У мережі показали, що залишилося після самого відомого українського супермаркету на Донбасі
У мережі показали, що сталося з одним із відомих супермаркетів Metro на Донбасі. Будівля магазину знаходилася біля розбитого в 2014 році Донецького аеропорту. Зараз на її місці уламки і руїни будівель, а без сліз на цю картину просто не поглянеш. Знімки торгової точки опублікував на своїй сторінці в Facebook Андрій Шор, який брав участь у боях за оборону аеропорту в Донецьку.
"Найвідоміший торговий центр в Україні. Ось тільки залишилося від нього небагато. Жуки з'їли", - підписав він знімки.
Все, що залишилося від магазину Metro біля Донецька (фото: .facebook.com/andriy.shor)
Користувачі мережі прокоментували сумні знімки військового.
Скріншот коментарів