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Скелет Левіафана: в мережі показали символ "русского мира" біля Донецька (фото)

STYLERЖиття    08.12.2019 - 14:45
Скелет Левіафана: в мережі показали символ "русского мира" біля Донецька (фото)
Залишки споруд біля аеропорту (фото: facebook.com/andriy.shor)

У мережі показали, що залишилося після самого відомого українського супермаркету на Донбасі

У мережі показали, що сталося з одним із відомих супермаркетів Metro на Донбасі. Будівля магазину знаходилася біля розбитого в 2014 році Донецького аеропорту. Зараз на її місці уламки і руїни будівель, а без сліз на цю картину просто не поглянеш. Знімки торгової точки опублікував на своїй сторінці в Facebook Андрій Шор, який брав участь у боях за оборону аеропорту в Донецьку.

"Найвідоміший торговий центр в Україні. Ось тільки залишилося від нього небагато. Жуки з'їли", - підписав він знімки.

Скелет Левіафана: в мережі показали символ &quot;русского мира&quot; біля Донецька (фото)Скелет Левіафана: в мережі показали символ &quot;русского мира&quot; біля Донецька (фото)Скелет Левіафана: в мережі показали символ &quot;русского мира&quot; біля Донецька (фото)Все, що залишилося від магазину Metro біля Донецька (фото: .facebook.com/andriy.shor)

Користувачі мережі прокоментували сумні знімки військового.

  • Я там майже кожні вихідні на закупівлях був до весни 2014 року.
  • А готель поруч Політ була і як 40 біля пожежної частини.
  • Ну, місцеві все що встигли, врятували:)
  • З бетону ще арматуру не повибивали. Жирують.
  • Більше 60-ти польотів з ДАПа. Кожен місяць за продуктами. Майже щотижня в їдальні метровской на 2-му поверсі обідали, коли по справах їздили в Донецьк...
  • Своєрідний "скелет Левіафана" як символ "русского мира.."

Скелет Левіафана: в мережі показали символ &quot;русского мира&quot; біля Донецька (фото)

Скелет Левіафана: в мережі показали символ &quot;русского мира&quot; біля Донецька (фото)Скріншот коментарів

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