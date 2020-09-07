Одеська Барбі, яка хотіла покінчити з собою, стала масоном: її нові фото вражають

Валерія Лук'янова (фото: instagram.com/valeria_lukyanova21)

Валерія Лук'янова здивувала шанувальників новим іміджем

Валерія Лук'янова, яку багато хто знає як одеську Барбі, здивувала своїх шанувальників новими знімками. На фото видно, що відома українська модель і б'юті-блогер кардинально змінила імідж.

Тепер її одяг не настільки ляльковий, але як і раніше стильний. Валерія вибирає нейтральні кольори і досить стримані фасони. Вона також відмовилася від яскравого макіяжу.

Валерія Лук'янова (фото: instagram.com/valeria_lukyanova21)

Крім того, стало відомо, що дівчина хотіла покінчити життя самогубством. Але вона знайшла в собі сили жити далі. При цьому вона стала масоном.

Валерія Лук'янова (фото: instagram.com/valeria_lukyanova21)

На своїй сторінці в Instagram вона часто пише різні пости, в яких ставить хештег "масон".

Валерія Лук'янова (фото: instagram.com/valeria_lukyanova21)

"Коли пишуть гидоту про масонів - я відчуваю, що пишуть гидоту про мене, і мені стає дуже неприємно, і виникає всередині хвиля того, що зараз відбувається щось дуже несправедливе, і хочеться висловити свій праведний гнів і рознести все в пух і прах. Ну дурість людська не знає меж тому крім неприємного осаду я нічого не відчуваю. Зрештою, не кожна людина знає, хто такі масони, а якби знали, то їх язик ніколи не повернувся б проти нас!", - Валерія написала в соцмережі.

Нагадаємо, у Дніпрі дівчина прогулялася по супермаркету без одягу.

Раніше дівчина з собачкою з Уханя розкрила відносини з главою міграційної служби України.