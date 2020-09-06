Дівчина з собачкою з Уханя розкрила відносини з главою міграційної служби України

Анастасія Зінченко (фото: nstagram.com/nastyazinchenko_)

Анастасія Зінченко і Максимом Соколюк більше не приховують свої стосунки

Українка Анастасія Зінченко, яка стала відома після того, як відмовилася евакуюватися з китайського Уханя без своєї собаки, розповіла про стосунки з головою Державної міграційної служби України Максимом Соколюком.

20 лютого цього року Соколюк подзвонив українці, яка застрягла в Китаї, щоб дізнатися про всі проблеми, які були пов'язані з її евакуацією. Він побачив, що Анастасія була єдиною в списках на евакуацію, яку не взяли в літак. Про це дівчина розповіла на своїй сторінці в Facebook.

Анастасія Зінченко з Максимом Соколюком (фото: facebook.com/anastasia.zinchenko.79)

Вона зазначила, що весь цей час глава міграційної служби допомагав їй спланувати успішне повернення в Україну. Вони багато спілкувалися і Соколюк, який старший за дівчину на 20 років, інформаційно та морально підтримував її.

Вперше вони зустрілися 25 квітня, тоді вони не знали, як себе вести і що говорити один одному. Соколюк віддав їй листа, в якому він зізнався у своїх почуттях. Своєю чергою дівчина вирушила до бабусі, у якої перебувала на самоізоляції.

Анастасія Зінченко з Максимом Соколюком (фото: facebook.com/anastasia.zinchenko.79)

"Після прочитання (листа, - ред.) я ходила вдома сама не своя, ми поговорили телефоном, і він пообіцяв скоро приїхати, це скоро сталося через два дні", - написала Анастасія.

Соколюк приїздив до неї на вихідні з Києва. Анастасія в цей час допомагала бабусі робити ремонт на кухні. Тоді він запропонував свою допомогу, і вони вже робили ремонт разом.

Анастасія Зінченко з Максимом Соколюком (фото: facebook.com/maxim.sokoliuk)

Після того як самоізоляція Анастасії підійшла до кінця голова міграційної служби запропонував їй переїхати до Києва, де у них почалося спільне життя на карантині.

"Я не можу пояснити, що це було, зірки чи збіг обставин, доля, але ми разом і ми дуже щасливі. Наша любов не схожа на звичайну, вона несе незвичайну історію і безліч подій, які ми з посмішкою розповідаємо нашим близьким", - зазначила дівчина.

Варто зазначити, що Максимом Соколюк до цього був одружений, але у квітні він подав на розлучення, і з серпня вже перебуває в статусі розлученого чоловіка. Про це він повідомив у Facebook.

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