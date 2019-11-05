У Києві маршрутник цинічно принижує жінок з АТО: фото "героя"

У Києві повідомили про водія, який не вірить, що у жінок може бути посвідчення учасника бойових дій
У Києві оскандалився водій маршрутки, який глумиться над жінками, які служили в АТО. Чоловік не вірить, що посвідчення справжні і вважає, що їх купили. Про цю ситуацію на маршруті №189 повідомив користувач Twitter під ніком CynicalRomantic. Також він опублікував фото "героя" і запропонував прославити його.
Водій сміється над жінками з УБД (twitter.com/valwinter1991)
"Ось ця "людина" - водій маршрутки 189, Київ, любить висміювати на всю маршрутку молодих жінок, які показують йому УБД – нібито, воно в них куплене, і в АТО вони бути не могли", - написав під фото блогер.
Водій сміється над жінками з УБС (twitter.com/valwinter1991)
Користувачі мережі відреагували на водія-хама в коментарях.
Скріншот коментарів ((twitter.com/valwinter1991)