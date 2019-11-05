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У Києві маршрутник цинічно принижує жінок з АТО: фото "героя"

STYLERЖиття    05.11.2019 - 15:25
У Києві маршрутник цинічно принижує жінок з АТО: фото "героя"
Водій маршрутки (Колаж РБК-Україна)

У Києві повідомили про водія, який не вірить, що у жінок може бути посвідчення учасника бойових дій

У Києві оскандалився водій маршрутки, який глумиться над жінками, які служили в АТО. Чоловік не вірить, що посвідчення справжні і вважає, що їх купили. Про цю ситуацію на маршруті №189 повідомив користувач Twitter під ніком CynicalRomantic. Також він опублікував фото "героя" і запропонував прославити його.

У Києві маршрутник цинічно принижує жінок з АТО: фото &quot;героя&quot;

Водій сміється над жінками з УБД (twitter.com/valwinter1991)

"Ось ця "людина" - водій маршрутки 189, Київ, любить висміювати на всю маршрутку молодих жінок, які показують йому УБД – нібито, воно в них куплене, і в АТО вони бути не могли", - написав під фото блогер.

У Києві маршрутник цинічно принижує жінок з АТО: фото &quot;героя&quot;Водій сміється над жінками з УБС (twitter.com/valwinter1991)

Користувачі мережі відреагували на водія-хама в коментарях.

  • Я звісно розумію, що дівчина гарна, у макіяжі й при манікюрі... Він мабуть не бачив військових зведень з АТО, де такі ж гарні дівчата значаться серед загиблих... Мабуть він почуває себе Героєм, який принизив "шахрайку"..
  • Забрати ліцензію. Хам не може обслуговувати людей.

У Києві маршрутник цинічно принижує жінок з АТО: фото &quot;героя&quot;Скріншот коментарів ((twitter.com/valwinter1991)

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