В Одесі жінка переслідує суддю: називає себе дружиною і вимагає оплатити їй фітнес і лікарів

За словами судді, переслідування триває вже майже чотири роки. У 2017 році Бойчук розірвав шлюб цієї громадянки з її чоловіком, а через два місяці вона почала його переслідувати. Жінка стверджує, що є законною дружиною судді, у них є спільні діти й загрожує зруйнувати його кар'єру, якщо він не почне виконувати вимоги.

А ось серед вимог є вельми цікаві - вона закликала Бойчука оплатити їй стоматологічні послуги, заняття у фітнес-клубі та купити прикраси. При відмові - пообіцяла поскаржитися в усі інстанції та зруйнувати його кар'єру.

"Вона надсилає фотографії нецензурного змісту, погрожує, що всупереч моєму бажанню ми будемо разом. Вона вимагає внести її в офіційну декларацію, тому що вона переконана, що є моєю дружиною. Все це дає мені причини вважати, що у неї є психічні відхилення", - йдеться в заяві.

Бойчук повідомив, що є відеофіксація того, що жінка переслідувала його на роботі, а також біля будинку.

Він вже двічі скаржився у ВРП і один раз подавав заяву в правоохоронні органи, проте ситуація за 4 роки так і не змінилася.

Минулого року одеситка його зацькувала в соціальних мережах, а потім почала писати йому листи з описом їх "спільного подружнього життя", про вигаданих дітей та інтимні стосунки.