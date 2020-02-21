В Одесі водій маршрутки зламав носа пасажиру за допомогу жінці (відео)

В Одесі водій маршрутки побив чоловіка, який допомагав жінці з візочком зайти в транспорт. Як розповів сам побитий, водій напав на нього без всяких пояснень і зламав йому ніс. На місце інциденту приїхала поліція і швидка допомога, але цікаво те, що самого винного у побитті не можуть зараз знайти. Про це повідомляє "Думська".

Це сталося на маршруті №190 на зупинці "Італійський бульвар". Також водій і вдарив жінку, яка втратила свідомість. Її ледве привели до тями, маршрутник в цей час швидко ретирувався з місця НП.

У транспортному підприємстві відмовчуються і не шукають зловмисника, хоча кричущий випадок стався ще місяць тому.

Історія отримала продовження,коли за справу взялася поліція.Виявилося, що водієм, який напав на чоловіка і жінку є Наконечний Олексій,його на три дні відсторонили від роботи. Його попередили, що якщо така ситуація повториться - з ним розірвуть трудові відносини.

Користувачі мережі прокоментували цю подію на сторінці в соцмережі Facebook.

Так що, з дітьми взагалі в маршрутках не їздити???Це громадський транспорт і, до речі, у бік селища Котовського тролейбуси не ходять..........БАРДАК.

Якщо поліція не працює, тоді що залишається влаштовувати флешмоб.

Водити не вміють спілкуватися теж.

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