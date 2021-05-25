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У Києві трамвай зійшов з рейок. Ускладнено рух транспорту

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Київ, Вівторок 25 травня 2021 11:53
У Києві трамвай зійшов з рейок. Ускладнено рух транспорту Фото: рух трамваїв у Києві призупинено (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Києві біля ринку "Юність" трамвай зійшов з рейок. Рух трамваїв тимчасово призупинено.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

В результаті ДТП ніхто не постраждав. Однак, рух транспорту ускладнений.

Біля ринку Юність трамвай зійшов з рейок. На щастя, ніхто не постраждав. Рух трамваїв тимчасово призупинено.

Posted by Київ Оперативний on Tuesday, May 25, 2021

У прес-службі "Київпастранс" повідомили, що у Києві затримується рух трамваїв №8, 22, 29, 33к по вулиці Усенка - вулиці Хоткевича з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Нагадаємо, на трасі Київ - Чоп у Львівській області сталася потрійна ДТП. В результаті аварії загинули дві людини.

Крім того, на проспекті Леся Курбаса сталася ДТП за участю бетонозмішувача Mercedes. Водій був в стані алкогольного сп'яніння.

Також повідомлялось, що під Києвом водій влаштував одразу три ДТП, намагаючись втекти від поліції. Крім того, він збив поліцейського.

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