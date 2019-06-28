В Одесі тітушки напали на журналістку: подробиці інциденту (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Журналістка займалася розслідуванням щодо корупції в судах

В Одесі напали на журналістку "STOP корупції" Асю Глуцьку. Автомобіль знімальної групи порталу протаранили невідомі, які також погрожували дівчині та залякували. Про це повідомив журналіст та її колега Роман Бочкала на своїй Facebook-сторінці.

Також в мережі були опубліковані фото з місця інциденту.

Глуцька займалася журналістським розслідуванням щодо судді Київського районного суду Сергія Чванкіна. Як розповів Бочкала, вона з'ясувала адресу його особняка вартістю близько 1 мільйона доларів і зняла маєток.

Після цього журналісти вирушили до будівлі райсуду, біля якого і стався напад.

В Одесі напали на журналістку "STOP корупції" (Фото: facebook.com/bochkala)

"Там вже чекали. Під'їхав бус із тітушками і вбита "копійка". Молодики обступили авто журналістів, після чого дали команду водієві "Жигулів" врізатися в бік авто знімальної групи", - написав він.

Також Бочкала розповів, що "тітушки" залякували журналістів і назвали адресу готелю, де вони зупинилися в Одесі.

"Важливо. Це були ті ж відморозки, які "захищали" Чванкіна від журналістів півроку тому. Замовник очевидний", - йдеться в його публікації.

Скрін: facebook.com/bochkala

В поліції відреагували на інцидент і повідомили, що триває розслідування. Правоохоронці кваліфікували подію у частині 1 ст. 345-1 КК (погроза або насильство ставлення журналіста). Максимальне покарання, передбачене санкцією даної статті - позбавлення волі на строк до 3 років.

"Заявниця повідомила, що під час здійснення ними професійної діяльності невідомий на автомобілі ВАЗ скоїв навмисний наїзд на транспортний засіб знімальної групи, припаркований біля адмінбудівлі суду. Всередині транспортного засобу перебував лише водій. Внаслідок події пошкоджено ліву бокову частину автомобіля, водій не постраждав. За словами заявниці, під час цієї події вона та оператор перебували у приміщенні суду. Після їх повернення до машини 30 невідомих осіб висловили на їх адресу погрози насильством", - повідомили в поліції.

У коментарях користувачі мережі обурюються такими діями "тітушек" і вимагають покарання, а сам інцидент називають прямою агресією проти журналістки.

Це жесть! Тендітна Ася Глуцька і тітушки! Зовсім подуріли ці судді від безкарності!

І це вже не просто залякування, цькування або нецензурні вигуки в бік Асі. Це - пряма агресія!

Який жах. Покарати тітушок по всій строгості закону;

Бідна дівчинка. Люди, що ви робите...

Скрін коментарів

Нагадаємо, нещодавно в Прилуках під Черніговом на зустрічі з кандидатом у депутати Верховної Ради побили журналістів.

Також повідомлялося, що раніше в Харкові на ринку "Барабашово" під час зіткнень жорстоко побили оператора 24 каналу - він потрапив у реанімацію.