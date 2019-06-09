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Конфлікт на "Барабашово": постраждалий телеоператор в тяжкому стані

Новини » Надзвичайні події    09.06.2019 - 15:47
Конфлікт на "Барабашово": постраждалий телеоператор в тяжкому стані
Постраждалий оператор телеканалу (фото: 24tv.ua)

У нападі на оператора 24 каналу звинувачують "Нацкорпус"

Оператор 24 каналу Вадим Макарюк, на якого напередодні напали у Харкові під час сутичок на ринку "Барабашово", наразі перебуває у реанімації. Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на сайт телеканалу.

У ЗМІ зазначають, що представники "Національного корпусу" накинулись на оператора: залили очі газом, розбили обличчя, розтрощили камеру і витягли звідти карту пам'яті з відзнятим матеріалом. Внаслідок крововиливу у мозок у Вадима стався інсульт.

За даними телеканалу, наразі стан Вадима тяжкий. Лікарі зазначили, що перші три дні після побиття будуть найважчими.

Сьогодні Вадим відзначає своє 36-річчя. Під лікарнею зібралися багато друзів, аби привітати та підтримати його.

"Ми запишемо відеозвернення, а коли лікарі дозволять, то обов'язково покажемо йому", - розповіла кореспондентка Анна Черненко.

Також вона додала, що наразі медики заборонили турбувати та струшувати Вадима емоційно. Його колега зазначила, що оператор знімав матеріал на ринку "Барабашово", коли стався конфлікт між підприємцями та активістами. Після того, як його привезли до лікарні, він сказав, що кілька нападників бігли за ним, а потім побили.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за статтею 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста), статтею 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів) та статтею 187 (розбій) ККУ. Максимальне покарання за санкціями статей передбачає до 10 років позбавлення волі.

Всього у результаті сутичок 7 червня на території ринок "Барабашово" постраждали 9 осіб.

У поліції повідомляють, що група невідомих із близько 50 осіб зайшли на територію ринку для з’ясування спору майнового характеру з підприємцями.

Згодом перемови перейшли у конфліктну ситуацію. Для врегулювання ситуації на місце події прибули посилені наряди батальйону особливого призначення та спецпідрозділ патрульної поліції з охорони громадського порядку ТОР.

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