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В Одесі серед зими сталося весняне диво: люди милуються

Новость на русском → Одеса, П'ятниця 12 лютого 2021 11:40
В Одесі серед зими сталося весняне диво: люди милуються В Одесі розквітли проліски (фото: culturemeter.od.ua)
Автор: Людмила Жукова

В Одесі серед зими розцвіли весняні квіти - проліски. Це сталося через різке потепління в місті.

На галявинах, де пригріває сонце, можна побачити цілі килими білого кольору, повідомляється в сюжеті ТСН.

Первоцвітів, які розпустилися, дуже видно на тлі темної землі, яку ще не встигла сховати зелена трава, тому одесити милуються першими ознаками наближення весни.

Біологи стверджують, що незабаром в Одесі очікують суттєве похолодання. Але незважаючи на це весну не зупинити, адже вона прийде вже через два тижні

Як тільки сніг розтане, на одеських квітниках відразу масово почнуть з'являтися інші первоцвіти.

В Одесі в лютому зацвіли проліски

Як ми розповідали, в Криму на початку січня вже починали розквітати первоцвіти. Різке настання весни змінилося потужними снігопадами та сильними морозами.

Як ми раніше писали, гірськолижні курорти накрило піском з Сахари.

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