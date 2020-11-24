В Одесі спиляли найбільшу тополю в Україні: фото знаменитого дерева

В Одесі "кронували" легендарну канадську тополю, що росте у дворі будинку №17 на Торговій вулиці. Ця процедура може коштувати життя найбільшій тополі в Україні, яка також відома як "пушкінська тополя".

Про інцидент розповів одеський краєзнавець Олександр Бабич, повідомляє місцеве видання "Думська".

Двохсотрічне дерево висотою 50 і шириною 1,5 метра показують туристам всі гіди, які проводять екскурсії по Одесі.

В Одесі обрізали "пушкінську тополю" (фото: facebook.com/aleksander.babich)

За однією з легенд, по гілках цієї тополі знаменитий поет Олександр Пушкін залазив у вікно дружини комерсанта Різнича, за іншою - тополю поет посадив на честь тієї ж жінки.

Найбільша тополя в Україні (фото: facebook.com/aleksander.babich)

У 1983 році дерево було взято під охорону державою. Тепер його верхівку спиляли, залишивши тільки стовбур заввишки п'ять метрів. При цьому спили нічим не змазали, і це створює загрозу дереву.

Найбільша тополя в Україні (фото: facebook.com/aleksander.babich)

"Те, що ви бачите - це не санітарна обрізка, а знищення дерева!" - заявив екоактивіст Владислав Балинський.

Найбільша тополя в Україні (фото: dumskaya.net)

За його словами, дерево-пам'ятник загине приблизно через три роки. При цьому пошкодження більше ніж 1/3 скелетних гілок кваліфікується як пошкодження до ступеня припинення росту і за це передбачається покарання.

У Міськзелентресті заявили, що вони не давали дозвіл на "кронування". Його здійснила приватна компанія "Ренесанс", яка займається обслуговуванням будинку. Вона провела цю процедуру з власної ініціативи.

За даним інцидентом складений акт і заява в поліцію.

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