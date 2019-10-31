В Одесі знесли маршала Жукова, який ненавидів українців (відео)

В Одесі знесли барельєф радянського полководця, маршала Георгія Жукова, який розташовувався на будівлі Приморського військкомату на вулиці Канатна, 87. Про це пишуть місцеві ЗМІ.

За інформацією видання "Таймер", ініціаторами демонтажу барельєфа стали члени Національного корпусу.

В Одесі демонтували барельєф маршала Георгія Жукова

Одесити демонтували барельєф Жукова

Зазначимо, що історики відзиваються про Жукова вкрай негативно. За словами Віктора Суворова, цей чоловік ніколи не був полководцем, а лише - помічником Сталіна, який "з матом, зброєю і розстрілами носився по всіх фронтах" і штовхав на смерть мільйони солдатів.

Також відомо, що уродженець Калузької області Жуков ненавидів українців. Так, під час Другої світової війни, коли Німеччина напала на СРСР, маршал заборонив видавати зброю солдатам з України.

"На*ріна обмундировувати і озброювати цих хо*лів? Всі вони - зрадники! Чим більше потопимо у Дніпрі, тим менше доведеться в Сибір після війни засилати", - сказав Жуков під час одної з військових нарад.

В Одесі демонтували барельєф маршала Георгія Жукова

Тим часом, у Дніпрі також демонтували барельєф ще одному радянському ідолу. Останній настінний барельєф Леніна в місті прибрали з фасаду гуртожитку №7 Дніпровської медичної академії.

Дніпрі демонтували барельєф Леніна (фото: facebook.com/DecommunizeUkraine)