ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

В Одесі пронісся смерч: очевидці зняли стихію на відео

Одеса, Середа 02 вересня 2020 18:56
В Одесі пронісся смерч: очевидці зняли стихію на відео
Смерч в Одесі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

В Одесі очевидці зняли на відео смерч

У середу, 2 вересня, в Одесі був помічений смерч. При цьому він з'явився прямо на біговій доріжці іподрому. Очевидці зняли незвичайне природне явище на камеру.

Жителям Одеси пощастило, що смерч був невеликим і ніхто не постраждав. Відео стихії опублікували в Telegram-канал "ХО".

Одеса Іподром. Смерч.

Опубліковано Валентином Ткачуком Середа, 2 вересня 2020 р.

Смерч в Одесі (відео: facebook.com/Валентин Ткачук)

Нагадаємо, в Криму пронісся потужний торнадо. Стихію місцеві жителі помітили в Сакському та Чорноморському районах. При цьому очевидці зняли все на відео недалеко від Євпаторії.

Торнадо був значних розмірів, тому його можна було бачити навіть у місцях, які знаходяться далеко від моря. Для жителів півострова не рідкість, коли вони стикаються з торнадо, які зазвичай виникають в приморських районах.

Раніше ми писали про те, що під Харковом в місті Ізюм пронісся торнадо з піску до самого неба. Такий смерч називають "піщаний", або "пиловий" вихор. Він відрізняється від звичайного смерчу тим, що не пов'язаний з хмарами.

Такий смерч складається з пилу, піску, сміття і каміння. Стихія може з'явитися біля поверхні землі повітря в малохмарну погоду, коли земна поверхня сильно нагрівається сонячними променями.

У вихору вертикальна вісь обертання. Його висота найчастіше становить від 10 до 20 метрів, а діаметр – від 1 до 5 метрів.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Одесасмерч
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся