В Одесі сталася НП з літаком Boeing 737: усі подробиці

В Одесі сталася надзвичайна подія з літаком Boeing 737-800 авіакомпанії Air Azur, який прямував рейсом Шарм-ем-Шейх – Одеса. Подробиці повідомляє видання "Думська".

В аеропорту міста Одеси не зміг приземлитися літак, що прилетів з Єгипту. Борт зробив коло в зоні очікування, але не зміг навіть зробити спробу посадки. Виною тому – моторошний густий туман, який оповив аеропорт. Погода не покращилася і прогнози з приводу туману були дуже сумними, тому літак Air Azur змушений був відправитися на запасний аеропорт – у київський "Бориспіль".

Скріншот польоту

Сильний туман при температурі повітря нижче нуля – це серйозна перешкода для льотчиків, так як видимість у зоні посадки не перевищує 200 метрів. Пілоти Boeing 737-800 прийняли вірне рішення, щоб уникнути ризиків і полетіли до Києва. Відомо, що там борт здійснив успішну посадку.

За даними онлайн-табло аеропорту Одеси, були скасовані ще кілька рейсів, так як погодні умови не дозволяли зробити жодного зльоту та посадки. Були скасовані всі рейси зі Стамбула, а також борт з Тель-Авіва. Ввечері, 14 січня, після 21:40 з одеського аеропорту не злетів жоден літак.