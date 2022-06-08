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Відразу в армію? Що робити, якщо отримали повістку на вулиці

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Україна, Середа 08 червня 2022 20:31
Відразу в армію? Що робити, якщо отримали повістку на вулиці Фото: українські військові (GettyImages)
Автор: Ирина Гамерская

Під час загальної мобілізації в Україні громадяни країни отримують повістки про призов на військову службу не тільки за місцем проживання, а й на вулицях. Такий формат не суперечить закону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сухопутних військ ЗСУ.

Так, повістки можуть вручатися за місцем проживання, роботи, а також на вулиці або ж на блокпостах.

"У законі не заборонено вручення повістки в будь-якому місці після встановлення особи. У повістці визначається дата і час прибуття в територіальний центр для проходження медичного огляду", - повідомили у відомстві.

Разом з тим вручення повістки зовсім не означає, що людину мобілізують. В першу чергу виклик до військкомату робиться для перевірки даних громадянина і визначення його придатності.

Що буде за неявку у військкомат

За неявку до військкомату може загрожувати адміністративне покарання - штраф у розмірі від 1 700 до 3 400 гривень.

Також за ухилення може загрожувати і реальний тюремний термін - від трьох до п'яти років.

Детальніше про особливості призову читайте в матеріалі РБК-Україна "Мобілізація в Україні: відповіді на головні запитання".

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