Відразу в армію? Що робити, якщо отримали повістку на вулиці

Під час загальної мобілізації в Україні громадяни країни отримують повістки про призов на військову службу не тільки за місцем проживання, а й на вулицях. Такий формат не суперечить закону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Сухопутних військ ЗСУ.

Так, повістки можуть вручатися за місцем проживання, роботи, а також на вулиці або ж на блокпостах.

"У законі не заборонено вручення повістки в будь-якому місці після встановлення особи. У повістці визначається дата і час прибуття в територіальний центр для проходження медичного огляду", - повідомили у відомстві.

Разом з тим вручення повістки зовсім не означає, що людину мобілізують. В першу чергу виклик до військкомату робиться для перевірки даних громадянина і визначення його придатності.

За неявку до військкомату може загрожувати адміністративне покарання - штраф у розмірі від 1 700 до 3 400 гривень.

Також за ухилення може загрожувати і реальний тюремний термін - від трьох до п'яти років.