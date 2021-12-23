RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Одесі парує море: з'явилося неймовірне відео

Автор: Тетяна Самарук

В Одесі через різницю температур повітря і морської води утворилося рідкісне природне явище – парує море.

Про це повідомляє ТСН.

Так, акваторія парує через різницю температур між повітрям та морською водою.

Зазначається, що сьогодні, 13 грудня, вночі в Одесі було десять градусів нижче нуля, а температура морської води – плюс п’ять. Тому вже зранку і з’явився пар.

В Одесі парує море (скрін з відео)

За сонячної морозної погоди, пара над морем утворює дивовижні візерунки.

Окрім того, поки містяни милуються рідким природним явищем, моряки чекають, доки пар піде. Все тому, що пара заважає навігації, адже це суттєво зменшує видимість на морі.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі в -14 градусів "закипіло" море.

Також ми писали, що на пляжах Азовського моря помітили зелені кульки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одесаморе