В Одесі парує море: з'явилося неймовірне відео

Так, акваторія парує через різницю температур між повітрям та морською водою.

Зазначається, що сьогодні, 13 грудня, вночі в Одесі було десять градусів нижче нуля, а температура морської води – плюс п’ять. Тому вже зранку і з’явився пар.

В Одесі парує море (скрін з відео)

За сонячної морозної погоди, пара над морем утворює дивовижні візерунки.

Окрім того, поки містяни милуються рідким природним явищем, моряки чекають, доки пар піде. Все тому, що пара заважає навігації, адже це суттєво зменшує видимість на морі.