В Одесі охоронець магазину побився з жінками через пляшку коньяку (відео)

В одному з магазинів Одеси стався неприємний інцидент між охоронцем і відвідувачами. Чоловік побився з двома жінками, оскільки, за його словами, вони не заплатили за коньяк.

Відео бійки можна переглянути за цим посиланням .

"В Одесі сталася бійка через пляшку коньяку. Жінки стверджують, що вони заплатили, а охоронець каже, що ні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на курорті на Азовському морі дівчина вдарила охоронця клубу, після чого він відправив її в нокаут. Інцидент стався в Бердянську Запорізької області в клубі "Барракуда".

Спочатку між жінкою і охоронцем був якийсь діалог, після чого жінка вдарила охоронця по обличчю. Чоловік вирішив відповісти. Він на ніс два удари і після останнього жінка впала на землю.

Ми також писали про те, що в одеській маршрутці пасажири влаштували самосуд над чоловіком, який штовхнув жінку, коли вона виходила з салону.

Після цього чоловіка вивели з маршрутки 168 і почали бити кілька людей. Жінка ж в цей час перебувала біля зупинки і плакала. Її намагалися заспокоїти інші пасажири.

Користувачі мережі написали, що чоловікові ще мало дали за напад на жінку.