В Одесі охоронець магазину побився з жінками через пляшку коньяку (відео)
В одному з магазинів Одеси стався неприємний інцидент між охоронцем і відвідувачами. Чоловік побився з двома жінками, оскільки, за його словами, вони не заплатили за коньяк.
Відео бійки опублікував Telegram-канал "Хроніки України".
"В Одесі сталася бійка через пляшку коньяку. Жінки стверджують, що вони заплатили, а охоронець каже, що ні", - йдеться в повідомленні.
Відео бійки можна переглянути за цим посиланням.
Нагадаємо, на курорті на Азовському морі дівчина вдарила охоронця клубу, після чого він відправив її в нокаут. Інцидент стався в Бердянську Запорізької області в клубі "Барракуда".
Спочатку між жінкою і охоронцем був якийсь діалог, після чого жінка вдарила охоронця по обличчю. Чоловік вирішив відповісти. Він на ніс два удари і після останнього жінка впала на землю.
Ми також писали про те, що в одеській маршрутці пасажири влаштували самосуд над чоловіком, який штовхнув жінку, коли вона виходила з салону.
Після цього чоловіка вивели з маршрутки 168 і почали бити кілька людей. Жінка ж в цей час перебувала біля зупинки і плакала. Її намагалися заспокоїти інші пасажири.
Користувачі мережі написали, що чоловікові ще мало дали за напад на жінку.