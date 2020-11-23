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У Києві обірвався ліфт в одному з гіпермаркетів: загинула людина

Київ, Понеділок 23 листопада 2020 14:51
У Києві обірвався ліфт в одному з гіпермаркетів: загинула людина
У Києві обірвався ліфт з пасажиром всередині (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Пасажир ліфта пролетів на повній швидкості десять метрів і впав у шахту

В одному з гіпермаркетів Києва обірвався ліфт. Трагедія сталася в понеділок, 21 листопада, у Святошинському районі столиці й в результаті обриву троса загинув один чоловік, який знаходився в кабіні ліфта.

Кабіна з пасажиром усередині після обриву троса пролетіла 10 метрів і на повній швидкості впала в шахту. Деталі розповіли на сторінці "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" Facebook.

"В одному з гіпермаркетів Святошинського району обірвався ліфт, що призвело до загибелі людини — 52-річного вантажника торгового центру. Кабіна ліфта, в якій він перебував, пролетіла шість метрів і впала на швидкості в шахту", - сказано в повідомленні Центру.

Медики додали, що шансів вижити у пасажира в даних умовах просто не було. Потерпілий помер на місці події ще до приїзду швидкої медичної допомоги.

Причини обриву ліфта на цей момент не повідомляються, проводяться ремонтні роботи та встановлюється причина трагедії.

Як розповіли в поліції у коментарі для ТСН, ліфт летів з висоти 10 метрів, а не 6. Трагедія сталася в гіпермаркеті "Фокстрот".

"Насправді там вантажник-комірник впав у шахту ліфта приблизно з 10-метрової висоти. Подія відбулася 21 листопада о 13:30 у "Фокстроті "на Чорнобильській", - повідомила пресофіцер Святошинського управління поліції Києва Тетяна Мельник

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що стали відомі скандальні подробиці загибелі жінки під дверима лікарні в Сумській області.

А також розповідали про те, що в Запоріжжі пацієнтка з підозрою на COVID-19 вчинила самогубство.

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