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В Одесі оголений неадекват грівся на вічному вогні: лаяв перехожих і поліцію

Автор: Тетяна Самарук

В Одесі на вічному вогні помітили голого чоловіка, який сидів і грівся там. Зокрема, він також гучно лаявся на перехожих.

Про це повідомляє "Департамент муніципальної безпеки Одеси".

Так, інцидент стався вчора, 20 вересня.

На місце події відразу направили співробітників "Муніципальної варти".

Зокрема, коли до пам'ятника Невідомому матросу прибули "муніципали", вони почали просити чоловіка звідти злізти. Проте він на прохання реагував агресивно та лише більше наближався до вогню.

Тому довелося викликати поліцейських. Оголений чоловік нецензурно лаявся, як на перехожих, так і на поліцейських.

Спільними зусиллями вони змогли вмовити зловмисника спуститись. Потім його переконали одягнутися та провели до автомобіля швидкої допомоги.

Оголений чоловік грівся на вічному вогні в Одесі (facebook.com/dmb.omr)

Раніше ми повідомляли, що у Києві оголений неадекват за кермом напав на жінку на вулиці.

Також ми писали, що у Києві оголена дівчина танцювала на дорожньому знаку.

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