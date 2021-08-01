У Києві оголена дівчина танцювала на дорожньому знаку: за нею спостерігали полісмени (відео)
У Києві помітили майже оголену дівчину на дорожньому знаку, яка танцювала стриптиз.
Відео опублікував Telegram-канал KIEVMAP.
На відео видно, як дівчина у темній білизні, забравшись на стовп дорожнього знака пішохідного переходу, покрутилася на ньому, після чого спустилася і почала одягатися.
Зокрема, весь цей час за дівчиною спостерігали троє чоловіків у формі правоохоронців. З якої причини дівчина це робила - не повідомляється.
"Звичайний день у центрі", - йдеться у підписі до відео.
У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що така поведінка неприпустима.
- Чиясь майбутня мама;
- Який жах! Куди світ котиться;
- І смішно і грішно;
- А поліцейські просто стоять.
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