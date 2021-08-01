У Києві оголена дівчина танцювала на дорожньому знаку: за нею спостерігали полісмени (відео)

У Києві помітили майже оголену дівчину на дорожньому знаку, яка танцювала стриптиз.

На відео видно, як дівчина у темній білизні, забравшись на стовп дорожнього знака пішохідного переходу, покрутилася на ньому, після чого спустилася і почала одягатися.

Зокрема, весь цей час за дівчиною спостерігали троє чоловіків у формі правоохоронців. З якої причини дівчина це робила - не повідомляється.

"Звичайний день у центрі", - йдеться у підписі до відео.

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що така поведінка неприпустима.