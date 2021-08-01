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У Києві оголена дівчина танцювала на дорожньому знаку: за нею спостерігали полісмени (відео)

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Київ, Неділя 01 серпня 2021 19:01
У Києві оголена дівчина танцювала на дорожньому знаку: за нею спостерігали полісмени (відео) Колаж РБК-Україна: у Києві оголена дівчина танцювала на дорожньому знакові
Автор: Тетяна Самарук

У Києві помітили майже оголену дівчину на дорожньому знаку, яка танцювала стриптиз.

Відео опублікував Telegram-канал KIEVMAP.

На відео видно, як дівчина у темній білизні, забравшись на стовп дорожнього знака пішохідного переходу, покрутилася на ньому, після чого спустилася і почала одягатися.

Зокрема, весь цей час за дівчиною спостерігали троє чоловіків у формі правоохоронців. З якої причини дівчина це робила - не повідомляється.

"Звичайний день у центрі", - йдеться у підписі до відео.

У коментарях користувачі вражені від побаченого та пишуть, що така поведінка неприпустима.

  • Чиясь майбутня мама;
  • Який жах! Куди світ котиться;
  • І смішно і грішно;
  • А поліцейські просто стоять.

Раніше ми повідомляли, що у Києві водій сміттєвоза познущався над "героєм парковки". Водій легковика вирішив схитрувати і кинув авто навпроти навісу, куди мешканці будинків зносять сміття. Тому сміттєвоз йому помстився - обклав "героя парковки" сміттєвими баками

Також у Києві хлопець із Донбасу влаштував стрілянину із вікна. Він називав їх "х*хлами" та зазначив, що "служить Росії-матінці та Володимиру Путіну".

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