В Одессе обнаженный неадекват грелся на вечном огне: ругал прохожих и полицию

В Одессе на вечном огне заметили голого мужчину, который сидел и грелся там. В частности, он также громко ругался на прохожих.
Об этом сообщает "Департамент муниципальной безопасности Одессы".
Так, инцидент произошел вчера, 20 сентября.
На место происшествия сразу направили сотрудников "Муниципальной стражи".
В частности, когда к памятнику Неизвестному матросу прибыли "муниципалы", они начали просить мужчину оттуда слезть. Однако он на просьбы реагировал агрессивно и лишь больше приближался к огню.
Поэтому пришлось вызывать полицейских. Обнаженный мужчина нецензурно ругался, как на прохожих, так и на полицейских.
Совместными усилиями они смогли уговорить злоумышленника спуститься. Затем его убедили одеться и провели к автомобилю скорой помощи.
Обнаженный мужчина грелся на вечном огне в Одессе (facebook.com/dmb.omr)
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