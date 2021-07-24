У Києві оголений неадекват за кермом напав на жінку на вулиці: маніяка ледь не "лінчували" (відео)

У Києві оголений чоловік за кермом авто під'їхав до жінки на вулиці біля магазину і почав чіплятися - намагався силою затягнути в машину, пропонував інтим. Інцидент стався на Троєщині вночі на вулиці Богатирській.

Про це 24 липня передає " Київ Оперативний "у Telegram-каналі.

Шокована жінка почала кричати й кликати на допомогу, і незабаром підбігли небайдужі люди. Однак нападник все ж зміг відкинути жінку авто на пішохідну дорогу, і помчав.

"Чоловік відкриває двері, і він виявляється повністю оголений і в неадекватному стані. Силою намагається мене затягнути всередину, пропонуючи "чудово провести вечір, посмоктати". Я починаю кричати на весь мікрорайон і збігаються люди в окрузі, які відгукнуся на мій галас", - описала інцидент постраждала.

Всі разом спробували затримати неадеквата, перегородили йому дорогу, зірвали номерні знаки на його червоному Dodge - "AA3452KM".

За словами киянки, на неодноразові дзвінки на "102" ніхто не відповідав, поліцейські не передзвонювали, і в підсумку звернення не було зафіксовано, хоча до правоохоронців надзвонювали з 00:10 до 02:00.

"Людина за кермом повністю неадекватна, можливо п'яна, під наркотиками або просто має психічні розлади. Я впевнена, що це не перша така ситуація з ним..." - розповідає жінка, яка мало не стала жертвою збоченця.

Також в мережі опубліковано відео спроби "самосуду" над нападником.

Відео: у Києві оголений чоловік в авто чіплявся до жінки на вулиці