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У Києві оголений неадекват за кермом напав на жінку на вулиці: маніяка ледь не "лінчували" (відео)

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Київ, Субота 24 липня 2021 10:58
У Києві оголений неадекват за кермом напав на жінку на вулиці: маніяка ледь не "лінчували" (відео) Фото: поліцейський у Києві (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Володимир Костирін

У Києві оголений чоловік за кермом авто під'їхав до жінки на вулиці біля магазину і почав чіплятися - намагався силою затягнути в машину, пропонував інтим. Інцидент стався на Троєщині вночі на вулиці Богатирській.

Про це 24 липня передає "Київ Оперативний"у Telegram-каналі.

Шокована жінка почала кричати й кликати на допомогу, і незабаром підбігли небайдужі люди. Однак нападник все ж зміг відкинути жінку авто на пішохідну дорогу, і помчав.

"Чоловік відкриває двері, і він виявляється повністю оголений і в неадекватному стані. Силою намагається мене затягнути всередину, пропонуючи "чудово провести вечір, посмоктати". Я починаю кричати на весь мікрорайон і збігаються люди в окрузі, які відгукнуся на мій галас", - описала інцидент постраждала.

Всі разом спробували затримати неадеквата, перегородили йому дорогу, зірвали номерні знаки на його червоному Dodge - "AA3452KM".

За словами киянки, на неодноразові дзвінки на "102" ніхто не відповідав, поліцейські не передзвонювали, і в підсумку звернення не було зафіксовано, хоча до правоохоронців надзвонювали з 00:10 до 02:00.

"Людина за кермом повністю неадекватна, можливо п'яна, під наркотиками або просто має психічні розлади. Я впевнена, що це не перша така ситуація з ним..." - розповідає жінка, яка мало не стала жертвою збоченця.

Також в мережі опубліковано відео спроби "самосуду" над нападником.

Відео: у Києві оголений чоловік в авто чіплявся до жінки на вулиці

Раніше повідомлялося, що в Запоріжжі чоловік жорстоко побив дівчину в магазині, а "копи" його відпустили.

Також ми писали про те, що в Києві нападник на жінок в туалетах ТЦ ґвалтівник відбувся 3 роками - чоловік у суді заявив, що нібито не збирався ґвалтувати жінок, а тільки "жартував".

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