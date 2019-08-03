В Одесі чоловік кинув з вікна бойову гранату: усі подробиці

Граната РГД-5 (фото: wikimedia.org)

В Одесі п'яний чоловік викинув з вікна гранату РГД-5

В Одесі на проспекті Небесної Сотні стався інцидент з застосуванням бойової гранати. 47-річний місцевий житель, перебуваючи вдома у нетверезому стані, викинув гранату РГД-5 з 9 поверху. Про це повідомляє поліція Одеської області.

Завдяки щасливій випадковості вибух не стався, і ніхто не постраждав. При цьому поліція знайшла в квартирі чоловіка ще кілька бойових гранат.

Зловмисник затриманий в порядку ст. 208 КПК України. Триває слідство.

В Одесі чоловік викинув з вікна гранату (фото: od.npu.gov.ua)

За словами сусідів, чоловік повернувся із зони проведення АТО, звідки і привіз гранати. Останнім часом він часто вживав алкогольні напої і конфліктував з оточуючими.

В день інциденту одесит посварився з людьми через припарковані автомобілі. Відбулася невелика сутичка, після якої він пішов додому і викинув гранату.

В Одесі чоловік викинув з вікна гранату (фото: od.npu.gov.ua)

Нагадаємо, що під Києвом дівчина хотіла закопати гранату, але вона вибухнула. Дівчина отримала серйозні поранення, закривавлена вона доповзла до будинків і попросила про допомогу.

Раніше повідомлялося про те, що під Дніпром стався вибух на дитячому майданчику. Діти могли знайти вибуховий пристрій на полігоні і принести його на майданчик.

Ми також писали про те, що у Львові в парку виявили пакет з 11 бойовими гранатами. Правоохоронці знайшли три гранати Ф-1 і вісім РГД-5.