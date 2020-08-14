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В Одесу для ліквідації розливу нафти з танкера Delfi доставили спецзасоби

Одеса, П'ятниця 14 серпня 2020 21:26
В Одесу для ліквідації розливу нафти з танкера Delfi доставили спецзасоби
Фото: Владислав Криклій (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Владислав Криклій повідомив, що найближчим часом пляж "Дельфін" стане вільним від металобрухту

В Одесу для ліквідації розливу нафти з танкера Delfi доставили спеціальні засоби. Також в районі затонулого танкера Delfi працюють три водолазні станції, які видаляють пісок за допомогою пожежної помпи плавучого крана.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій в Facebook.

За його словами, зараз триває облаштування, підготовка і монтаж дерев'яного ріштовочного містка до торця носової переділки.

"Щоб ліквідувати розлив нафти в акваторії Чорного моря, доставляються спеціальні засоби. Це 280 кг абсорбенту та 60 л рідкого реагенту. Крім того, тривають роботи з видалення підводних перешкод для підняття танкера", - повідомив Криклій.

За його словами, найближчим часом пляж "Дельфін" стане вільним від металобрухту.

Нагадаємо, танкер затонув поблизу одеського пляжу "Дельфін" восени минулого року. Судновласник мав прибрати танкер до 20 липня, однак всі спроби завершилися невдало.

Раніше Криклій заявляв, що танкер Delfi піднімуть безкоштовно, а роботи будуть прискорені.

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