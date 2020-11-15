У Одесі масово порушують карантин вихідного дня

Карантин (колаж: РБК-Україна)

Жителі Одеси масово ігнорують обмеження вихідного дня

В Україні з 14 листопада почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме до 30 листопада, якщо його не продовжать. При цьому не всі прислухалися до вимоги влади. Так, в Одесі люди масово порушують карантинні обмеження.

Відповідні кадри опублікував Telegram-канал "Одеса INFO". На відео видно, як юрби людей гуляють по набережній і сидять за столиками кафе на вулиці. При цьому на більшості з них немає масок.

Карантин вихідного дня в Одесі (відео: YouTube)

На другому відео можна побачити, як люди відпочивають у клубі.

Карантин вихідного дня в Одесі (відео: YouTube)

Нагадаємо, що у Полтаві в торгових центрах великі магазини побутової техніки та мобільної електроніки продовжують працювати у вихідні дні попри заборону влади. Тільки тепер вони почали позиціонувати себе як точки для продажу антисептиків.

Ми також писали про те, що головний санітарний лікар і заступник глави МОЗ Віктор Ляшко розповів, які магазини можуть працювати під час карантину вихідного дня.

За його словами, на вихідних дозволена робота торгових закладів, у яких відведено не менше 60% площі під продукти харчування. Він також додав, що з початку дії карантину вихідного дня фіксують випадки "буквального трактування написаного в положенні".

"До нас надходять відомості, що контролюючі органи вимагають від супермаркетів і магазинів закрити відділи непродовольчих товарів або прибрати такі товари з полиць", - заявив він.