В Одесі хлопчика з інвалідністю не пустили в філармонію: міг зірвати концерт

В Одесі восьмирічну дитину з інвалідністю не пустили в філармонію. Адміністрації не сподобалося, що хлопчик сміявся під час концерту, а гроші за квиток було повернути вже неможливо. Всі деталі скандалу - в матеріалі Styler.

Маленький Тимофій через хворобу почав ходити самостійно всього півроку тому. Разом з батьками хлопчик два тижні провів у Одесі на реабілітації, а закінчення лікування вирішили відсвяткувати походом у філармонію, говориться в сюжеті ТСН.

Мама Тимофія каже, що хлопчик дуже любить музику, але при вході в зал розхвилювався і голосно сміявся. До батьків вибігла жінка з обуренням, що не пустить їх, адже дитина галаслива.

Після довгих дебатів послухати симфонію все ж таки дозволили, але посадили сім'ю на останні місця.

"Коли ми сіли, ми побачили, що люди входять і виходять, у людей дзвонять мобільні телефони... тобто їм можна, а нам не можна", - обурилась Інна Діденко, мама Тимофія.

Заступник керівника оркестру Світлана Баркер каже, що вхід нікому не забороняли, попросили лише заспокоїти дитину. Крім того, винні самі батьки, оскільки запізнилися на концерт.

"Дитина була неадекватна, вона трошки хвора", - коментує ситуацію співробітниця філармонії.

Сім'я Діденків каже, що від концертів відмовлятися не збирається, а у філармонії вибачилися за цю ситуацію.

В Одесі дитину з інвалідністю не пустили в філармонію (відео: YouTube/ТСН)

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