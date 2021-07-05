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У Львові дівчата влаштували вечірку на Меморіалі Героїв Небесної сотні (відео)

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Львів, Понеділок 05 липня 2021 12:17
У Львові дівчата влаштували вечірку на Меморіалі Героїв Небесної сотні (відео) У Львові дівчата танцювали на Меморіалі загиблих (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Львові молоді дівчата вирішили відсвяткувати 18-річчя подруги на Меморіалі Героїв Небесної Сотні. Вони пили, веселилися там, куди приходять в печалі родичі загиблих.

Про це повідомляється в сюжеті ТСН.

Цікаво, що після відео в соцмережах, дівчина видалила не тільки ролик, але і свій аккаунт.

Телефоном батько іменинниці розповів, що подруги хотіли влаштувати їй сюрприз і свято до Дня повноліття. Зараз молоді особи шкодують про свій вчинок.

"Подруги моєї дочки хотіли привітати її з днем народження. Ні я, ні моя дочка не знали, що це буде відбуватися на оглядовому майданчику меморіалу Героям Небесної Сотні, Оскільки моя дочка туди вели подруги із зав'язаними очима. Моя дочка вже другий день плаче. Мені теж дуже шкода, що так сталося, і що наші діти, зокрема, дочка, взагалі мало замислюються над тими трагічними подіями, які були нещодавно в нашій країні", - сказав чоловік.

Як ми писали раніше, в Запорожье старшокласниці побили дівчинку-підлітка.

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