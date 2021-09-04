В Одесі у латвійського дипломата "викрали" автомобіль: забув, де припаркував

В Одесі високопоставлений дипломат з Латвії заявив про викрадення службового автомобіля. Однак правоохоронці з'ясували, що автівку ніхто не крав.

Про це інцидент, який стався 4 вересня, повідомляє " Думская ".

Як дипломат загубив автомобіль

Так, дипломат залишив свою Audi Q8 на Олександрівському проспекті. Він припаркував автомобіль та пішов у справах.

Однак, повернувшись чиновник переплутав адресу та не зміг знайти автівку. Він одразу ж звернувся до правоохоронців та заявив про викрадення.

На місце події прибули поліцейські, які одразу знайшли "загублену" Audi. З'ясувалося, що ніхто її не трогав.

До слова, дипломат був абсолютно тверезий.