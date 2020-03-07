В Одесі "копи" викрали жінку і вимагали 10 тисяч доларів, лякаючи в'язницею

В Одесі викрали жінку і вимагали від неї гроші за звільнення. Троє невідомих схопили жертву прямо на вулиці, заштовхали в автомобіль і протягом години возили вулицями міста, вимагаючи заплатити за свою свободу.

Не домігшись бажаного, 30-річну жінку зловмисники викинули з машини та поїхали.

Як розповіли 7 березня у відділі комунікації поліції області, до злочину можуть бути причетні правоохоронці одного з територіальних відділів поліції Одеси.

Було розпочато розслідування. Подію кваліфіковано за частиною 2 статті 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК.

"Для перевірки зазначених відомостей призначено службове розслідування, на період проведення якого поліцейських відсторонили від виконання службових обов'язків", - йдеться в повідомленні.

Також про подію повідомили Управління внутрішньої безпеки в Одеській області та ДБР.

За словами джерела в прокуратурі Одеської області, злочин стався 5 березня пізно ввечері. Про це передає місцеве видання "Думська".

Повідомляється, що зловмисниками є капітан поліції Костянтин П., старший лейтенант Олексій Г. і лейтенант Олег М., які поруч з місцем їх роботи на вулиці Філатова, 70/1 викрали 30-річну одеситку Христину П., заштовхали її в Toyota Camry (принадлежить одному з викрадачів), заклеїли рот скотчем та скували руки наручниками.

"Вони розповіли одеситці, що вона нібито торгує наркотиками і тому повинна заплатити їм 10 000 доларів, щоб не сісти у в'язницю. Христина, однак, виявилася міцним горішком і навідріз відмовилася навіть обговорювати з перевертнями в погонах цю тему. Нічого не добившись від викраденої, через годину "спілкування" копи викинули її з машини та поїхали", - розповіли в прокуратурі.

Як повідомлялося раніше, нещодавно у Львові молоді люди вирішили пожартувати і неординарно привітати друга з днем народження - вони викрали хлопця на вулиці та возили його в багажнику автомобіля, вимагаючи викуп. "Жертва" змогла викликати поліцію, які і затримали компанію - коли все з'ясувалося, іменинника оштрафували за "помилковий виклик".