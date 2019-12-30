В Одесі іноземець розгромив номер в готелі через хом'яків: усі деталі

В Одесі громадянин США розгромив номер в готелі і зник у невідомому напрямку. Як повідомляється, напередодні свого бешкету іноземець скаржився на те, що в його номері є змії і хом'яки. Деталі дивного інциденту розповіли у виданні "Думська" з посиланням на джерела в Національній поліції.

Поліція міста Одеси розшукує громадянина США, який влаштував погром у місцевому готелі, а потім зник. Увечері в неділю, 29 грудня, на гарячу лінію "102" зателефонував американець Джон В. Він повідомив про зникнення свого 50-річного сина Майкла.

Поліцейські почали перевіряти інформацію про перебування громадянина США в Одесі і з'ясували, що в середу, 25 грудня, іноземець оселився в невеликому готелі в центрі міста, на куті вулиць Дерибасівська і Екатериненська.

"Він відразу ж почав скаржитися на наявність в номері...змій і хом'яків. Чоловіка перевели в іншу кімнату, яку він в ніч на четвер розгромив. Після – він зібрав всі особисті речі і покинув готель", - йдеться в повідомленні.

З того часу громадянина США ніхто не бачив і його місцезнаходження на даний момент невідомо.