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В Одесі іноземець з ножем напав на дитину, щоб відібрати велосипед

Новость на русском → Одеса, Вівторок 16 березня 2021 16:45
В Одесі іноземець з ножем напав на дитину, щоб відібрати велосипед В Одесі чоловік погрожував дитині ножем і відібрав велосипед (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі чоловік з ножем відібрав у дитини велосипед на дитячому майданчику. Зловмисником виявився 33-річний іноземець - громадянин сусідньої країни.

Про це 16 березня передали в прес-службі Національної поліції Одеської області.

Повідомляється, що спочатку чоловік зав'язав розмову з 8-річним хлопчиком, потім дістав холодну зброю і почав погрожувати, вимагаючи віддати байк. Після цього злочинець зник разом із "трофеєм", але далеко втекти зловмиснику не вдалося - його зловили по "гарячих" слідах.

Так, дитина розповіла про інцидент мамі, а та звернулася до поліції.

Правоохоронці затримали чоловіка, який скоїв розбійний напад на хлопчика, всього за кілька кварталів від місця події разом з речовими доказами.

В Одесі іноземець з ножем напав на дитину, щоб відібрати велосипед

В Одесі чоловік з ножем скоїв розбійний напад на хлопчика на дитячому майданчику (фото: od.npu.gov.ua)

Як розповів начальник відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Олександр Мільчук, фігуранта помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Іноземцю інкримінують скоєння правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

За даними місцевих ЗМІ, затриманий - громадянин Молдови, а сам інцидент стався вчора вдень на вулиці Бабеля.

В Одесі іноземець з ножем напав на дитину, щоб відібрати велосипед

В Одесі іноземець погрожував дитині ножем і відібрав велосипед (фото: od.npu.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в Києві шайка злодіїв намагалася обікрасти ветерана АТО, але чоловік сам затримав усю групу зловмисників.

Також ми писали про те, що нещодавно одеські зеки виманили 60 тис. у десятирічної школярки, використовуючи схему "ваш родич в біді".

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