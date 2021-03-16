В Одессе иностранец с ножом напал на ребенка, чтобы отобрать велосипед

В Одессе мужчина с ножом отобрал у ребенка велосипед на детской площадке. Злоумышленником оказался 33-летний иностранец - гражданин соседней страны.

Об этом 16 марта передали в пресс-службе Национальной полиции Одесской области.

Сообщается, что сначала мужчина завязал разговор с 8-летним мальчиком, затем достал холодное оружие и принялся угрожать, требуя отдать байк. После этого преступник скрылся вместе с "трофеем", но далеко уйти злоумышленнику не удалось - его поймали по "горячим" следам.

Так, ребенок рассказал об инциденте маме, а та обратилась в полицию.

Правоохранители задержали мужчину, который совершил разбойное нападение на мальчика, всего за несколько кварталов от места происшествия вместе с вещдоками.

В Одессе мужчина с ножом совершил разбойное нападение на мальчика на детской площадке (фото: od.npu.gov.ua)

Как рассказал начальник отделения полиции №3 Одесского районного управления полиции №1 Александр Мильчук, фигуранта поместили в изолятор временного содержания.

Иностранцу инкриминируют совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

По данным местных СМИ, задержанный - гражданин Молдовы, а сам инцидент произошел вчера днем на улице Бабеля.

В Одессе иностранец угрожал ребенку ножом и отобрал велосипед (фото: od.npu.gov.ua)