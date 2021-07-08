В Одесі фасад будинку ледве не впав на голови перехожим: відео вразило мережу

В Одесі поріч з перехожими на тротуар впала частина фасаду будівлі. На щастя, ніхто не постраждав.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Х***ая Одесса".
Так, подія сталася сьогодні, 8 липня, на перетині вулиць Велика Арнаутська і Канатна.
На відео видно, як впав величезний шматок фасаду, а зовсім поруч знаходяться дві дівчини. На щастя, їх не зачепило.
"На вулицю без каски виходити вже небезпечно", – йдеться в повідомленні.
У мережі користувачі пишуть, що дівчатам, які проходили повз, дуже пощастило.
Раніше ми повідомляли, що у центрі Києва обвалився дах історичної будівлі, якій 130 років.
Ми також писали про те, що в багатоповерхівці Києва з шостого поверху впала дідусева "теплиця".