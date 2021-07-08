RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Одесі фасад будинку ледве не впав на голови перехожим: відео вразило мережу

Автор: Тетяна Самарук

В Одесі поріч з перехожими на тротуар впала частина фасаду будівлі. На щастя, ніхто не постраждав.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Х***ая Одесса".

Так, подія сталася сьогодні, 8 липня, на перетині вулиць Велика Арнаутська і Канатна.

На відео видно, як впав величезний шматок фасаду, а зовсім поруч знаходяться дві дівчини. На щастя, їх не зачепило.

"На вулицю без каски виходити вже небезпечно", – йдеться в повідомленні.

У мережі користувачі пишуть, що дівчатам, які проходили повз, дуже пощастило.

  • У неї сьогодні друге День народження;
  • Оце так пощастило;
  • Дівчині пощастило. А Одеса вже розвалюється;
  • Ангел-хранитель хороший у дівчинки;
  • Дівчина в сорочці народилася;
  • Вчора перед носом впав шматок фасаду.

Раніше ми повідомляли, що у центрі Києва обвалився дах історичної будівлі, якій 130 років.

Ми також писали про те, що в багатоповерхівці Києва з шостого поверху впала дідусева "теплиця".

Читайте РБК-Україна в Google News
фасад