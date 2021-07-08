В Одесі фасад будинку ледве не впав на голови перехожим: відео вразило мережу

Так, подія сталася сьогодні, 8 липня, на перетині вулиць Велика Арнаутська і Канатна.

На відео видно, як впав величезний шматок фасаду, а зовсім поруч знаходяться дві дівчини. На щастя, їх не зачепило.

"На вулицю без каски виходити вже небезпечно", – йдеться в повідомленні.

У мережі користувачі пишуть, що дівчатам, які проходили повз, дуже пощастило.