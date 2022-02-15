В Одесі депутат на засіданні назвав тероборону "бандформуванням", і отримав гідну відповідь (відео)

Такий вислів прозвучав з вуст депутата від "ОПЗЖ" Вадима Шкарівського в ході засідання, на якому облрада схвалила виділення 19 мільйонів гривень з бюджету на організацію та обладнання в регіоні підрозділів тероборони.

Також місцева влада на сесії 45 голосами "за" підтримала передачу низки будівель в області для розташування там військових підрозділів тероборони. Зокрема, для дислокування штабу визначили особняк Пташникової (Канатна вулиця).

При цьому знайшлися депутати, які виступили проти такої ініціативи. Представниця партії Шарія Яна Фрейман озвучила думку, що скупчення військ Росії біля кордонів України і ймовірність підготовки до вторгнення є "фейковими погрозами і хайпом", а депутат від ОПЗЖ Шкарівський обурювався, що під тероборону віддаються об'єкти, які не пристосовані для розміщення військових частин. Як альтернативу він запропонував віддати будівлю на Думській, 1, де знаходиться міськрада.

Також скандальний депутат негативно висловився про тероборону, підготовку до оборони в разі нападу, і українців, які на початку російської агресії проти нашої країни зупинили спроби ворога захопити ще більше території держави.

"Вчора виступає президент і міністр оборони, що немає ніякої війни, що це все нагнітання ситуації. Сьогодні Міноборони РФ заявляє, що військові частини закінчили свої планові навчання. А ми знову створюємо якісь об'єднання. Ми вже проходили це в 14-15 році - вони бігали вулицями і віджимали у когось бізнес, і самі визначали, хто у них внутрішній ворог. Це бандформування. По-іншому я їх не можу назвати", - заявив Шкарівський.

Такі слова обурили інших депутатів Одеської облради.

Представник ВО "Батьківщина" Андрій Бабенко відповів колезі, що "завдяки цим бандформуванням ми зупинили "русскую весну", і пригрозив провчити його за подібні грубі висловлювання про захисників України.

"Кожному, хто буде говорити про них, буде знайомий з моїм кулаком. Не треба ображати патріотів України, які поклали своє життя за незалежність нашої держави!"- попередив депутат.

Його колега по фракції Сергій Митрофанський сказав, що потрібно додати звернення до РФ, щоб вони повернули окуповані території. А депутат Гриневецький запросив народних обранців до участі у святкуванні Дня єдності та піднятті прапора 16 лютого вранці біля Одеського аеропорту.

Відео: в Одеській облраді депутат відзначився грубим висловлюванням про тероборону, і отримав від колег попередження про фізичне виховання