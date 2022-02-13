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Тероборона в Україні: чи будуть резервістам платити і давати зброю додому

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Неділя 13 лютого 2022 22:57
Тероборона в Україні: чи будуть резервістам платити і давати зброю додому Фото: навчальні збори з резервістами та бійцями бригади територіальної оборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Сили територіальної оборони в Україні продовжують набір бажаючих долучитися до національного опору, і зараз укомплектовані майже на 70%. Всього в країні буде створено 29 бригад і 150 батальйонів, а на постійній основі дійсну службу повинні проходити 10 тисяч бійців.

Про це розповів командувач Силами тероборони Юрій Галушкін в інтерв'ю каналу "Україна 24".

Офіцер також пояснив, які вимоги до майбутніх резервістів при наборі, як люди зможуть поєднувати роботу і службу, і чи можна отримати оплату, перебуваючи в рядах тероборони.

Як стати резервістом

"ЗСУ максимально спростили умови вступу і підписання контрактів для резервістів. Наразі всі люди віком від 18 до 57 років можуть прийти й укласти контракт, щоб стати резервістом", - говорить Галушкін.

Він нагадав, що була відкрита гаряча лінія тероборони, і будь-який бажаючий може отримати консультацію, і відповіді на питання про службу.

Потрібний список документів можна отримати в територіальних центрах комплектування, які є в районах і областях.

"Людина прибуває в батальйон і в бригаду, з нею проводять коротку бесіду, дивляться на її документи з військового комісаріату. Після цього укладають контракт", - пояснює командувач.

Що зі службою, роботою та оплатою

Коли громадянин підписує контракт (строком на 3 роки) і приходить на дійсну військову службу, то не може більше ніде працювати - він стає військовослужбовцем і служить в ЗСУ.

"Якщо ми говоримо про резервістів, то вони не проходять службу в ЗСУ, а йдуть на роботу і там працюють. Якщо він резервіст і хоче навчитися захищати свою Батьківщину, то він приходить на вишкіл щосуботи. Якщо протягом року людина пройде 120 годин такої підготовки на вишколах, то їй виплатять премію - від 1500 гривень", - розповів Галушкін.

Отримувати гроші за службу в теробороні резервісти не зможуть - лише плату під час призову їх на збори.

Зараз розробляється законопроект, який дозволить стимулювати роботодавців, щоб ті спонукали своїх співробітників укладати контакт з Силами тероборони.

Що зі зброєю

Галушкін звернув увагу, що є підрозділи Сил тероборони, і є добровольчі формування, які є різними категоріями, і з забезпеченням зброї ситуація відрізняється.

"Підрозділи Сил тероборони забезпечуються штатною табельною зброєю в момент, коли вони розгортаються. У звичайному житті зброя і боєприпаси зберігаються при батальйонах і при бригадах.

Добровольчі формування - це не штатні підрозділи Сил тероборони, а це формування, в які можна вступити добровільно... Ці люди мають право при виконанні завдань Сил тероборони використовувати власну мисливську зброю, а також можуть забезпечуватися штатною табельною зброєю", - розповідає командувач.

Взагалі ж зброю не можна брати додому ані резервістам, ані добровольчим формуванням.

Він додав, що до добровольчих формувань приступлять тільки після завершення планування. Критерії відбору таких добровольців:

  • люди навіть старше 60 років,
  • люди, не приписані в резерв Р1, Р2,
  • резервіста територіальної оборони, які не уклали контакт,
  • можуть бути багатодітні батьки,
  • можуть бути люди, які мають проблеми зі здоров'ям.

Нагадаємо, раніше командувач висловився про створення Сил тероборони та зазначив, що кістяк вже сформували, і зброя - є.

Також ми розповідали раніше, хто не зможе потрапити в територіальну оборону.

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