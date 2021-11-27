В Одесі банку з-під Nutella кинули у вікно трамвая: постраждав пасажир (відео)

В Одесі невідомі кинули скляну банку з-під Nutella у вікно трамвая та травмували пасажира.

У коментарях користувачі вражені від ситуації.

"Просто їхали. Хтось кинув Nutella. Розбили вікно й потрапили в око", – розповів автор відео.

На відео видно, що банку кинули просто у вікно, де сидів чоловік. Унаслідок потрапляння пошкодили скло, а пасажир, який на момент нападу сидів у кріслі, отримав травму ока.

Так, інцидент стався ввечері, 26 листопада і трамваї №15.

Раніше ми повідомляли, що у Києві хлопець причепився до тролейбуса і так проїхався по місту.

Також ми писали, що у Миколаєві водій тролейбуса побила вагітну.