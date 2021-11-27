ru ua
Сб, 27 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Одесі банку з-під Nutella кинули у вікно трамвая: постраждав пасажир (відео)

Новость на русском →
Одеса, Субота 27 листопада 2021 15:33
В Одесі банку з-під Nutella кинули у вікно трамвая: постраждав пасажир (відео) В Одесі Nutella розбили вікно в тролейбусі (Віталій Носач РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі невідомі кинули скляну банку з-під Nutella у вікно трамвая та травмували пасажира.

Відео з’явилося у Telegram-каналі "Ху*вая Одесса".

Так, інцидент стався ввечері, 26 листопада і трамваї №15.

На відео видно, що банку кинули просто у вікно, де сидів чоловік. Унаслідок потрапляння пошкодили скло, а пасажир, який на момент нападу сидів у кріслі, отримав травму ока.

"Просто їхали. Хтось кинув Nutella. Розбили вікно й потрапили в око", – розповів автор відео.

У коментарях користувачі вражені від ситуації.

  • Який жах! Що робиться у світі;
  • Вже з дому страшно вийти;
  • Шкода хлопця, ні в чому не винен;
  • Дай Боже, щоб усе закінчилося добре. І головне потім страху в людини не було;
  • Просто жах! Отак їхала собі людина і постраждала.

Раніше ми повідомляли, що у Києві хлопець причепився до тролейбуса і так проїхався по місту.

Також ми писали, що у Миколаєві водій тролейбуса побила вагітну.

Читайте РБК-Україна в Google News
трамвай
LITE
Дієтолог назвала міфи про хліб, в які не варто вірити
Дієтолог назвала міфи про хліб, в які не варто вірити