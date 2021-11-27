В Одесі банку з-під Nutella кинули у вікно трамвая: постраждав пасажир (відео)
В Одесі Nutella розбили вікно в тролейбусі (Віталій Носач РБК-Україна)
В Одесі невідомі кинули скляну банку з-під Nutella у вікно трамвая та травмували пасажира.
Відео з’явилося у Telegram-каналі "Ху*вая Одесса".
Так, інцидент стався ввечері, 26 листопада і трамваї №15.
На відео видно, що банку кинули просто у вікно, де сидів чоловік. Унаслідок потрапляння пошкодили скло, а пасажир, який на момент нападу сидів у кріслі, отримав травму ока.
"Просто їхали. Хтось кинув Nutella. Розбили вікно й потрапили в око", – розповів автор відео.
У коментарях користувачі вражені від ситуації.
- Який жах! Що робиться у світі;
- Вже з дому страшно вийти;
- Шкода хлопця, ні в чому не винен;
- Дай Боже, щоб усе закінчилося добре. І головне потім страху в людини не було;
- Просто жах! Отак їхала собі людина і постраждала.
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