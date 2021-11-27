В Одессе банку из-под Nutella бросили в окно трамвая: пострадал пассажир (видео)
В Одессе Nutella разбили окно в троллейбусе (Виталий Носач РБК-Украина)
В Одессе неизвестные бросили стеклянную банку из-под Nutella в окно трамвая и травмировали пассажира.
Видео появилось в Telegram-канале "Ху*вая Одесса".
Так, инцидент произошел вечером, 26 ноября в трамвае №15.
На видео видно, что банку бросили прямо в окно, где сидел мужчина. В результате попадания повредили стекло, а пассажир, который на момент нападения сидел в кресле, получил травму глаза.
"Просто ехали. Кто-то бросил Nutella. Разбили окно и попали в глаз", – рассказал автор видео.
В комментариях пользователи поражены от ситуации.
- Какой ужас! Что делается в мире;
- Уже из дома страшно выйти;
- Жаль парня, ни в чем не виноват;
- Дай Бог, чтобы все закончилось хорошо. И главное потом страха у человека не было;
- Просто ужас! Так ехал себе человек и пострадал.
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