В Одессе банку из-под Nutella бросили в окно трамвая: пострадал пассажир (видео)

В Одессе неизвестные бросили стеклянную банку из-под Nutella в окно трамвая и травмировали пассажира.

Так, инцидент произошел вечером, 26 ноября в трамвае №15.

На видео видно, что банку бросили прямо в окно, где сидел мужчина. В результате попадания повредили стекло, а пассажир, который на момент нападения сидел в кресле, получил травму глаза.

"Просто ехали. Кто-то бросил Nutella. Разбили окно и попали в глаз", – рассказал автор видео.

В комментариях пользователи поражены от ситуации.