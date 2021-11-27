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В Одессе банку из-под Nutella бросили в окно трамвая: пострадал пассажир (видео)

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Одесса, Суббота 27 ноября 2021 15:33
В Одессе банку из-под Nutella бросили в окно трамвая: пострадал пассажир (видео) В Одессе Nutella разбили окно в троллейбусе (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Одессе неизвестные бросили стеклянную банку из-под Nutella в окно трамвая и травмировали пассажира.

Видео появилось в Telegram-канале "Ху*вая Одесса".

Так, инцидент произошел вечером, 26 ноября в трамвае №15.

На видео видно, что банку бросили прямо в окно, где сидел мужчина. В результате попадания повредили стекло, а пассажир, который на момент нападения сидел в кресле, получил травму глаза.

"Просто ехали. Кто-то бросил Nutella. Разбили окно и попали в глаз", – рассказал автор видео.

В комментариях пользователи поражены от ситуации.

  • Какой ужас! Что делается в мире;
  • Уже из дома страшно выйти;
  • Жаль парня, ни в чем не виноват;
  • Дай Бог, чтобы все закончилось хорошо. И главное потом страха у человека не было;
  • Просто ужас! Так ехал себе человек и пострадал.

Ранее мы сообщали, что в Киеве парень прицепился к троллейбусу и так проехался по городу.

Также мы писали, что в Николаеве водитель троллейбуса избила беременную.

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