В Одесі атракціон парку розваг розвалився в повітрі: відео інциденту

В Одесі сталася НП в парку атракціонів (Колаж РБК-Україна)

Величезна кабіна атракціону відірвалася від кріплень і звалилася на землю

В Одесі, в курортній зоні "Аркадія" частина атракціону відвалилася прямо в повітрі і впала на землю. Відео зняли очевидці події і опублікували його в інтернеті.

Як повідомляють відвідувачі парку розваг, кабіна атракціону "Бомбер" просто відірвалася і впала на землю. Від удару вона тріснула і розвалилася. На щастя, на момент падіння кабіни, ні в салоні, ні на землі, куди вона впала – нікого не було і ніхто не постраждав.

"На Аркадийской Алеї впала кабіна з Бомбера, перевіряли перед запуском. Кабіна могла вилетіти на людей, які гуляли по Алеї, але обійшлося", - повідомили свідки події в соціальних мережах.

ПП в парку атракціонів в Одесі (Відео:YouTube/Журналіст в Одесі)

Проте, очевидці в паніці, так як кожен день цей атракціон працює і кабіни "Бомбер" літають над головами відвідувачів парку. Їм страшно уявити, що могло б статися, якби у момент падіння всередині були б люди, якби кабіна впала б на натовп людей з дітьми.

Раніше ми розповідали про те, що в Кирилівці в парку атракціонів сталася НП, яке налякало відпочиваючих. Люди зависли в повітрі на висоті 50 метрів і кричали в темряві від жаху.