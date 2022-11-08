В Одессе развенчали главный миф о Екатерине II: что поставят на месте памятника

По словам Бриндака, ранее на этом месте был фонтан и даже была подведена первая вода.

"Было бы справедливо с исторической точки зрения восстановить этот фонтан на этом месте", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что сейчас в Одессе проводят процесс избавления от всего имперского и просоветского прошлого. И тут речь идет не только о памятнике Екатерине II, а и о переименовании около сотни улиц и мемориальных досках.

Олег Бриндак отметил, что для многих одесситов, памятник Катерине II не ассоциируется с Российской империей и захватом города, а скорее - с основанием Одессы.

"Этот тот стереотип, тот миф, который царит у многих одесситов, откровенно скажем, не очень интересовавшихся историей города. На самом деле отношения к основанию города Екатерина II не имеет. Известный всем рестрикт о строительстве порта в городе Хаджибей и воспринимается почему-то как основание города", - пояснил чиновник.

Он добавил, что еще с античных времен в Одесском заливе существовало много поселений, городов и городков.

"Это совершенно неоправданно - приписывать исключительно Российской империи один из этапов захвата этой территории Россией, как начало основания", - сказал заместитель мэра.

Когда Екатерина II приказала Александру Суворову заложить три крепости на ново захваченных землях, это, в частности, Одесса, Тирасполь и Овидиополь. И в то время не было цели развивать в этих городах порты или мультикультурные центры.

Российскую императрицу более интересовали Николаев и Очаков - там порты были в приоритете для нее и Григория Потемкина.

"Приписывание Екатерине II какой-то особой роли в истории города - это преувеличение. Нам придется проделать большую работу, чтобы объяснять с исторической точки зрения здравого смысла настоящую роль императрицы. А это фактически была такая же аннексия, которую мы, к сожалению, сегодня переживаем", - подчеркнул Бриндак.

Чиновник добавил, что некоторые памятники, которые тоже связаны с Российской империей, ждет та же участь, что и памятник Екатерине II. Но сначала выслушают точку зрения одесситов.