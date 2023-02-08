Под Киевом 11-летний мальчик провалился под лед и погиб (фото)

11-летний мальчик провалился под лед и не смог самостоятельно выбраться. Его тело в местном водоеме нашли спасатели спустя три часа. Трагедия произошла в Белогородке в Киевской области.

Об этом сообщают на странице полиции Киевской области в Facebook .

Что известно о трагедии

7 февраля в 18:30 в Бучанское управление полиции Киевской области обратилась мама несовершеннолетнего ребенка с сообщением об исчезновении ее сына. Она рассказала, что за три часа до того, в 15.30, ученик третьего класса ушел из дома и не вернулся.

Позже его тело обнаружили под льдом местного водоема. Как установили правоохранители, ребенок решил поскользить на льду и провалился.

Полиция Киевской области призывает родителей разъяснять детям правила по поведению на льду и вблизи водоемов, ведь халатность может иметь непоправимые последствия.

Фотография с места трагедии (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Что делать, если вы провалились под лед

Алгоритм действий, который может спасти вам жизнь:

Широко раскиньте руки по кромкам ледяной бреши, и избегайте погружения с головой.

Старайтесь не обламывать кромку льда, без резких движений выбирайтесь на лед, наползая грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги.

Выбравшись из ледяной бреши, откатитесь, а затем ползите в ту сторону, откуда вы пришли и где крепкость льда, таким образом, проверена. Несмотря на то, что сырость и холод толкают вас побежать и согреться, будьте осторожны до самого берега.

Если вы стали свидетелем того, как провалился другой человек, немедленно вызовите спасателей.

Подложите под себя что-нибудь, что увеличит площадь опоры и ползите. Приближайтесь к проруби только ползком, широко разбрасывая при этом руки.

Ремни, шарфы, доска, шест, санки или лыжи помогут спасти человека. Бросать связанные ремни, шарфы или доски следует за 3-4 метра.