Матерился или нет? 5 фактов о Деде Панасе, на сказках которого выросли целые поколения украинцев

Актера Петра Весклярова в культовом образе Деда Панаса, который вел вечернюю сказку на телевидении, с детства помнит не одно поколение украинцев. Дети настолько любили телеведущего, что даже присылали на киностудию мед и варенье, чтобы поддержать здоровье Деда.

Сегодня, 5 января, исполняется 30 лет со дня смерти популярного актера. Так что РБК-Украина (проект Styler) предлагает вспомнить самые интересные факты о Петре Весклярове.

Сменил фамилию из-за нацистов

Настоящее имя Петра Весклярова-Дида Панаса - Пинхас Хаимович Векслер. Он родился в Черкасской области в городе Тальное в 1911 году. Был родом из еврейской семьи, которая жила довольно бедно. Его отец был каменщиком.

Во время Второй мировой 18-летнего актера мобилизовали в военный походный театр Юго-Западного фронта. Затем он оказался в нацистском лагере для пленных. Чтобы скрыть свое еврейское происхождение, выдал себя за украинца и назвался Петром Вескляровым. Поскольку он говорил по-украински и имел характерную для славян внешность, то смог спастись от расправы.

Карьера стала важнее брака

После освобождения из плена Весклярову коммунисты не разрешили поселиться в столице, поэтому он переехал в Луцк. Начал работать в Волынском областном театре. Играл преимущественно классический репертуар - Городничий в "Ревізорі", Командор в "Камінному господарі", Николай Задорожный в "Украденому щасті" и т. д. Актер влюбился в секретаршу театра Галину. Пара поженилась и у них родился сын.

Но когда Петра после роли в фильме Алекса Довбуш пригласили работать на Киностудию им. Довженко, его жена категорически отказалась переезжать в столицу. Так что они развелись и Вескляров перебрался жить в Киев сам.

Петр Вескляров дебютировал в образе деда Петрия в фильме "Олекса Довбуш", 1959 г. (фото: BBC)

Весклярова утвердили на роль Деда Панаса сразу

До 1962 года вечернюю передачу "Казки Діда Панаса" вел Габриэль Нелидов, но он ушел на пенсию. Так что Вескляров пошел на пробы и сразу понравился комиссии. Эту работу он рассматривал как подработку. Правда, ему платили мизер - 64 рубля в месяц. Это приравнивалось к зарплате уборщицы. Но стоит отметить, что телезвезды в то время не имели больших заработков.

Носил вышиванку и не знал русского языка

По воспоминаниям современников Весклярова, он часто носил вышиванку в повседневной жизни и всегда разговаривал только на украинском языке. Сам он шутил, что не может выучить русский.

У актера был очень востребованный типаж, но из-за того, что не он говорил по-русски, он не смог стать популярным за пределами Украины. В советских фильмах его озвучивал русским языком другой актер.

Однако, актера очень любили дети. Когда однажды во время эфира он закашлялся, в студию Довженко прислали много банок меда и малинового варенья для лечения Деда Панаса.

Актер с внуком (фото: Википедия)

Нет доказательств, что Дед Панас матерился после эфира

Самый популярный миф украинского телевидения - это то, что Дед Панас после завершения эфира вечерней сказки всегда добавлял фразу "Отака х**ня малята". Но никаких видеозаписей с этими словами не сохранилось, а может, и никогда не существовало. Хотя многие утверждали, что слышали эту фразу от актера.