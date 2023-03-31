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В Одессе грабитель обчистил садик, пока воспитатели с детьми были в убежище: что ему грозит

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Одесса, Пятница 31 марта 2023 07:09
В Одессе грабитель обчистил садик, пока воспитатели с детьми были в убежище: что ему грозит Фото: полицейские в Одессе задержали грабителя детского садика (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Владимир Костырин

В Одессе злоумышленник обокрал детский садик, в который проник во время воздушной тревоги, когда воспитатели вместе с малышами находились в убежище.

Об этом передали в пресс-службе полиции Одесской области.

Вор стащил ноутбук и музыкальную колонку из кабинета, после чего попытался вынести "добычу" из дошкольного учебного заведения - однако скрыться ему не удалось.

Так, злоумышленника с награбленным заметил во дворе один из работников детсада, который обратился к стражам порядка, и вскоре преступника поймали.

"Персонал заведения немедленно известил подозреваемого мужчину правоохранителей, которые и задержали его. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли похищенное имущество", - передали в полиции.

Преступником оказался 31-летний житель Полтавской области. Одесские следователи уже сообщили ему о подозрении в правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 185 Уголовного кодекса.

"Речь идет о краже, совершенной в условиях военного положения, в частности, объединенной с проникновением в помещение", - отметили правоохранители.

Таким образом, теперь фигуранту грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. По ходатайству следователей суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в марте в Одессе смелая девушка заметила, как мужчина обокрал пенсионера, и сама догнала преступника.

Напомним также, на днях в Киеве полиция разоблачила группу мошенников, которые похищали деньги во время "обмена валют" с помощью дрона.

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