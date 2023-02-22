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В Одессе 17-летняя девушка попала в реанимацию из-за грибов с рынка

Коллаж РБК-Украина: из-за дикорастущих грибов молодая одесситка попала в реанимацию
Автор: Владимир Костырин

В Одессе 17-летняя девушка была госпитализирована после отравления дикорастущими грибами, которые она купила на рынке. Пациентка попала в реанимацию.

Об этом передали в Главном управлении Одесского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины на странице в Facebook.

Отмечается, что этот случай отравления дикорастущими грибами стал первым в текущем году.

Как выяснилось, девушка употребляла маринованные бочковые грибы (опята), купленные на знаменитом одесском рынке "Привоз" у частного лица.

"Через 3 часа после употребления появились признаки отравления: тошнота, рвота", - говорится в публикации.

Потерпевшую на "скорой" доставили в реанимационное отделение КНП "Одесская детская областная клиническая больница", где оказали необходимую помощь. Сейчас лечение в больнице продолжается.

В прошлом году в Одесской области было зарегистрировано 6 случаев отравления грибами с 8 потерпевшими, из которых 6 - дети, напомнили в местном центре контроля и профилактики болезней.

Медики рассказали о рисках отравления грибами

Медики дали важные рекомендации относительно употребления грибов во избежание отравления и очень серьезных последствий для здоровья человека, вплоть до гибели.

"Ради безопасности жизни и здоровья следует воздерживаться от покупки дикорастущих грибов на стихийных рынках. Лучше отказаться от потребления дикорастущих грибов, заменив их грибами, выращенными в промышленных условиях и покупая их в торговой сети", - призывают они.

Также отмечается, что люди, которые самостоятельно собирают грибы и затем продают их на рынках, даже если считают себя доками в "тихой охоте", забывают, что есть много похожих на съедобные ядовитые грибы и их можно перепутать.

Вредные вещества в дикорастущих грибах

  • У грибов есть еще один недостаток - их способность накапливать вредные вещества, как губка поглощая их из окружающей среды (из почвы, воды и даже воздуха).
  • В грибах, выросших на загрязненных территориях и вблизи них, обнаруживаются соли тяжелых металлов, пестициды, радиоактивные частицы и другие вредные вещества, причем чем больше гриб, тем больше в нем накапливается ядовитых для организма человека веществ, указывают специалисты.
  • Важно учитывать, что очистка и кулинарная обработка, засолка, маринование грибов не инактивируют токсины.
  • При употреблении консервированных в домашних условиях дикорастущих грибов также возникает риск заболевания ботулизмом, поскольку рыхлая структура гриба не позволяет качественно очистить его от остатков почвы, где могут быть споры возбудителя ботулизма.

В каких случаях грибы особо опасны

Медики напоминают, что хитин, содержащийся в клетчатке грибов, почти не переваривается в желудочно-кишечном тракте человека, что может вызвать проблемы с пищеварением.

Блюда из грибов могут употребляться только практически здоровыми людьми, и ни в коем случае нельзя употреблять детям, беременным женщинам, пожилым людям.

"Запрещается одновременно с употреблением грибов принимать любое лекарство, алкогольные напитки, молоко - это может ускорить всасывание токсинов в кишечнике", - добавляют специалисты.

Что делать при симптомах отравления

Резкая боль в животе, рвота, диарея, нарушение сознания и зрения, обильное слюноотделение и галлюцинации, судороги - могут возникать как через 20 минут, так и в течение нескольких часов после потребления грибов.

Длительное токсическое действие ядовитых веществ на печень, почки и нервную систему может привести к смерти, поэтому медики настоятельно призывают - если вы почувствовали или заметили у близких после употребления грибов любой из приведенных симптомов, немедленно обращайтесь к врачу.

Напомним, что около полугода назад в Киеве в результате острого отравления грибами в реанимации умерла 18-летняя девушка и ее 9-летняя сестренка.

Также мы писали, что перед этим в Одессе в реанимацию попали двое детей, которые на детской площадке сорвали грибы, после чего, не помыв руки, дома брали другую еду.

Напомним, также мы рассказывали, как ядовитые грибы маскируются под съедобные, и что важно знать при их сборе.

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